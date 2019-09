Pide Nahuel Guzmán patear los penales

Luego de que Tigres fallara tres penales de manera consecutiva, el portero argentino, Nahuel Guzmán, levantó la mano para ser el tirador desde los once pasos.

“Creo que ayer (lunes) Tuca respondió un poco esto para buscar respuesta por otro lado. Voy por jerarquía y personalidad de cada jugador para tomar responsabilidad en cada momento.

"Se puede o no discutir lo de André, patear cuando él quiera siendo lo que él representa para nosotros, institución y el arquero rival, se trata de ser compañero y era momento para que patee otro chico”.

“A lo mejor es momento de encontrar más variantes a la hora de patear penales para despistar al rival y estamos todos preparados entrenando penales para cuando nos toque la posibilidad. A lo mejor me toca a mí, si me dan chance, yo no he pateado casi nunca, así que es imposible que el arquero (contrario) me tenga estudiado”, mencionó

Además el Patón se mostró solidario con Enner Valencia quien el sábado pasado cobró un penal a lo Panenka y este lo fallara.

“Lo de Enner fue mala suerte, después de lo que hizo en la Final ante Rayados, quién le puede quitar esa posibilidad de patear penal.

"Lo bueno es que tenemos variantes para probar; el otro día le tocó a Carlos (Salcedo) definir una serie ante América y lo hizo con una jerarquía increíble”, dijo.

En cuanto a la falta de triunfos en Tigres, el guardameta felino mencionó que no han tenido una regularidad que los hinchas esperan.

“Nos costó mucho ganar los últimos partidos, hace cuatro que no ganamos, pero hay que tratar ser más analíticos. Cuando fuimos contundentes, pensando en los partidos de Morelia y Necaxa en ambos tuvimos 30 minutos increíbles lo que mostramos en la cancha y pasamos por encima del rival, fue de lo mejorcito del campeonato”, mencionó el Patón.