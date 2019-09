N’Golo Kanté se ‘cuela’ a la boda de la hija de un aficionado del Chelsea

N’Golo Kanté es uno de los jugadores más queridos del Chelsea y también de los más humildes tal y como lo demostró este fin de semana al asistir a la boda de la hija de un aficionado de los blues.

Encuentran cadáver de esquiadora olímpica

El futbolista francés llegó de sorpresa al ligar de la fiesta y saludo de mano a los invitados y felicitó a los novios y compartió mesa con la familia de los recién casados.

Frank Khalid, gran aficionado del Chelsea y padre de la novia, compartió en Twitter videos y fotos de Kanté durante la fiesta. "Cuando tu jugador favorito del Chelsea asiste a la boda de tu hija es un sentimiento increíble. Gracias Kanté", fue el mensaje que le dedicó el empresario a su ídolo.

Introduced @nglkante to my mum and dad at my daughters wedding. Ngolo is such a diamond as he wanted to congratulate my daughter & son in law on the stage. Love him as a player but even more as a caring person who puts others before himself. Deserves all the success he gets. #CFC pic.twitter.com/GSG0nYe0EY — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

Problem with any weddings is you get a few London based @LFC fans & they try to convince your mate to join the dark side. Don’t worry fellow @ChelseaFC fans his 100% ours & loves Chelsea. #OnceABlueAlwaysABlue pic.twitter.com/QgPgwx6pIc — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

Here’s an example of Ngolo Kante kindness to everyone yesterday. Made everyone happy & made my daughters wedding even more special. 💙 pic.twitter.com/DR9I9eroO6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

En su cuenta de Twitter, Khalid tiene múltiples fotos y videos con jugadores del Chelsea y en una de sus publicaciones recordó que después de que operado del corazón, N’Golo lo visitó para ver cómo iba su recuperación.