Toda la NFL en VIVO desde tu cuenta Caliente.mx

La temporada regular de la NFL está por comenzar y junto con ello la celebración por el centenario de la liga. Dará inicio con el partido de los Osos de Chicago frente a los Empacadores de Green Bay el próximo jueves 5 de septiembre en punto de las 19:20 horas centro en vivo desde el Soldier Field en Chicago

Así es, ahora toda la NFL será transmitida EN VIVO

Catorce son los equipos que estarán jugando en el mismo horario, 12:00 hrs centro del domingo 8 de septiembre. Entre los encuentros interesantes están Búfalo frente a los Jets de Nueva York y las Águilas de Filadelfia contra los Pieles Rojas de Washington. Entre otros partidos interesantes están los Carneros de Los Ángeles quienes se enfrentarán a las Panteras de Carolina.

Después de la sorpresa ante el retiro de Andrew Luck, ex mariscal de campo para los Colts de Indianápolis, el equipo ha pasado de ser uno de los más poderosos y favoritos para el siguiente Super Bowl a ser un equipo no tan fuerte como se esperaba, pero esa disminución se dará sólo si su nuevo QB, Jacoby Brissett, no sea tan productivo como Luck. Pero ahora que Luck se ha retirado, uno de los equipos que más puede sacar provecho de ello son los Jaguares de Jacksonville, luego de contratar a Nick Foles, quien será reemplazo de Blake Bortles, con lo cual el equipo traerá mas poder en la ofensiva.

Por otro lado, una escuadra que ha tenido cambios interesantes son los Jefes de Kansas quienes trajeron a Steve Spagnuolo como coordinador defensivo, Frank Clark como ala defensiva y Tyrann Mathieu también en la retaguardia, lo que nos da a entender que hay nueva energía dentro de los vestidores de Kansas y se muestran optimistas de sacar mejores resultados este año a comparación del anterior, donde terminaron en el puesto 31. Además, los jefes se enfrentarán el 18 de noviembre a los Cargadores de Los Angeles en el Estadio Azteca correspondiente a la semana 11.

Si bien es muy pronto para indicar un favorito a ganar el próximo Super Bowl, es difícil apostar en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra mientras Brady y Belichick sigan trabajando juntos, ya que la racha de los Patriotas ha quedado marcada como histórica al estar presentes en 4 de los últimos 5 grandes tazones y ganar 3 de ellos. Kansas sería el equipo que le puede dar batalla dentro de su conferencia y más después de la reestructuración defensiva, será un duelo interesante de ver y tendremos que esperar hasta el 8 de diciembre para ver que sorpresas nos trae el encuentro entre Patriotas y Jefes.

Ya no hay pretexto para no ver todos los partidos de la temporada 2019-2020 de la NFL

