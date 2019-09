Cristiano Ronaldo felicita a 'Chucky' Lozano por su gol

El debut de Hirving Lozano en la Serie A continúa dando de qué hablar, y no fue para menos, pues el futbolista mexicano sumó sus primeros minutos con el Napoli, y lo hizo de la mejor manera al marcarle un gol a la Juventus de Cristiano Ronaldo, jugador que no dejó pasar por desapercibido el momento y lo felicitó.

"En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitió. Me dijo bienvenido a Italia. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano", aseguró Chucky en entrevista con TUDN.

Foto: Twitter @sscnapoli

Hirving Lozano se ha caracterizado por siempre marcar en su debut, tal como sucedió con Tuzos, PSV, Selección mexicana, Mundial y ahora, se suma a la lista el conjunto napolitano. "No hago nada, siempre el ansia de jugar, se te viene todo completo, es lo que me pasa, siempre los nervios de cada partido y me ha tocado meter goles en el debut y ahora en Napoli. Primero estaba pensando que me metiera el DT, no había hablado con él y que me metiera en el medio tiempo fue muy bonito, en un estadio espectacular. Fue algo muy bonito y surgió todo lo demás", aseveró.

Foto tomada: Getty Images

Lozano ha recibido infinidad de felicitaciones tras su debut de ensueño, incluyendo la del futbolista chileno, Alexis Sánchez, quien elogió al mexicano, asegurando que se convertirá en un futbolista de mucha importancia con el Napoli.

Foto tomada: Getty Images

