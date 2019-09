¡Directo! Rafael Nadal sorprende con pelotazo a cabina de comentaristas

Rafael Nadal continúa asombrando al mundo entero, y esta ocasión no precisamente por lo hecho dentro de un juego, sino por la gran puntería que también tiene, la cual mostró al lanzar un pelotazo directo a la cabina de ESPN, donde aún se encontraban algunos comentaristas.

La acción del tenista español se dio al término de su encuentro frente a Diego Schwartzman, en los cuartos de final del US Open, donde accedió a las semifinales del certamen estadounidense, convirtiéndose en el máximo favorito al título, tras el retiro de Novak Djokovic y la eliminación de Roger Federer.

Nadal tomó la pelota y su raqueta, apuntó hacia la cabina y disparó, mostrando una puntería exacta, pues la esférica le cayó a John McEnroe, ex tenista estadounidense y actual comentarista del deporte blanco.

.@RafaelNadal hit it right into the broadcast booth 🎯 pic.twitter.com/ece2MlB54Y

— SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2019