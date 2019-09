Nadal avanza a semifinales del US Open tras vencer a Schwartzman

El tenista español Rafael Nadal sufrió ante el argentino Diego Schwartzman, pero al final pudo liquidarlo en tres sets para clasificar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Nadal, segundo favorito en el torneo estadounidense, se impuso por parciales de 6-4, 7-5 y 6-2 en dos horas y 46 minutos de acción en el partido que cerró la actividad en el Arthur Ashe Stadium de esta ciudad la noche del miércoles.

Rafael Nadal is through to his 8th US Open semifinal after defeating Diego Schwartzman 6-4, 7-5, 6-2.@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/QMkt75TaFK

