'No hay prisa por llamar a Lainez o a Macías': Gerardo Martino

El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, señaló que los delanteros José Juan Macías y Diego Lainez no fueron convocados para enfrentar a Estados Unidos y Argentina debido a que era más prudente que continuaran sus procesos con sus clubes y con la selección con límite de edad, en lugar de apresurar su llegada.

"En un lugar en el que yo tengo tres centros delanteros, era más prudente que (Macías) esté con Jaime Lozano en la Sub-23 y porque tengo una idea respecto a la última parte del año, en la que pasará mucho más tiempo conmigo, Diego Lainez apenas tuvo unos minutos con Betis y me pareció prudente que continúe entrenando con el nuevo técnico para que se gane un lugar en el club y sea considerado por la selección", explicó.

También mencionó que los futbolistas que no estuvieron en la Copa Oro 2019 "a pesar de que tengan jerarquía no significa que tengan que dejar de competir" y dejó entrever que no tienen garantizado arrancar como titulares en este par de duelos.

"Si los 23 que estuvieron en la Copa Oro están un paso adelante, tiene que ver con 40 días de convivencia donde ellos no han entrenado, convivido, jugado ni estado en el entretiempo. Trataremos en esta convivencia de ganar el tiempo que perdimos al no tenerlos en la Copa Oro", agregó.

Además de lo anterior, resaltó que esta convocatoria está pensada para armar dos equipos competitivos, "entendiendo lo que es enfrentar a Estados Unidos y Argentina, con deseos de hacer buen futbol y ganar ambos partidos". "Puede que haya un caso que alguien repita, pero muy poco, quizás uno solo o dos. Será un equipo vs EEUU y otro vs Argentina", finalizó.

Para concluir, el 'Tata' confirmó las bajas de César Montes y Luis Rodríguez, quienes estuvieron presentes en el entrenamiento posterior a la rueda de prensa con el grupo en Nueva Jersey y se espera que no abandonen la concentración.

