Plantel de Chivas respalda continuidad de Tomás Boy

En la tribuna del estadio rojiblanco, los aficionados estallaron el miércoles pasado. “fuera Boy, fuera Boy”, se escuchó tras la derrota ante Correcaminos, en la Copa MX. Pero el plantel de Chivas respalda al técnico. Incluso, Antonio Briseño aseguró que deben defenderlo como si se tratara de la familia.

“Sabemos que es nuestro entrenador y tenemos que respaldarlo nosotros como jugadores, hacer lo que nos pide, dar nuestro máximo y no escatimar en esfuerzo. A final de cuentas, no es sólo él sino que todo estamos, nuestro prestigio está en juego, no sólo el de él. Somos un grupo y más que un grupo, una familia y si a mi hermano, papá o al que sea le están haciendo algo, lo defendería. Así es como vamos a actuar todos, en la cancha”, explicó.

Briseño no ve tan mal al equipo como para que se exijan medidas tan drásticas. “No, no, es un equipo tan mediático que a lo mejor si no están los resultados que se necesitan, porque el equipo es grande, la desesperación es rápida y la paciencia es corta. Uno como jugador tiene que aceptar esa situación, saber que las cosas son así. Todo en Chivas se dimensiona, pero tranquilos que esto es el comienzo y es para largo, pero vamos a estar en Liguilla”, señaló.

“Cuando ganamos contra Santos nadie dijo nada, porque es Copa… pero como es Chivas y llega a perder cualquier tipo de juego, aunque sea un amistosos, se magnifica todo. Estamos muy tranquilos en que con nuestro trabajo vamos a salir adelante porque venimos haciendo las cosas bien. Ayer fue un tropiezo normal, pero creo que vamos a estar en Liguilla”, aseveró.

Antes de viajar a Chicago, donde el domingo enfrentará Chivas al América, aseguró que pronto se corregirá el rumbo. “Es que la afición tiene su punto de vista y nunca voy a decir si es injusto o no. Ellos pagan su boleto y tienen derecho a exigir lo que sea, pero nosotros como jugadores estamos conscientes de lo que hemos hecho bien y lo que hemos dejado de hacer. Creo que a final de cuentas las cosas se van a a dar”, afirmó.

Finalmente, confió en que el Clásico Nacional de este domingo y el Tapatío de la siguiente semana sirvan como trampolín. “Viene todo para arriba, ganamos América, ganamos Atlas, estamos más cerca de Liguilla con el partido pendiente. Vamos ganando y así nos vamos a meter a Liguilla. Muchos lo ven negativo, yo lo veo lo más positivo posible porque vienen partidos tan importante que nos van a dar otra cara porque el equipo viene trabajando bien”, concluyó.

El Guadalajara viajó la tarde de este jueves a Chicago, para enfrentar al América en partido amistoso. El delantero Alan Pulido no acompañó al resto del plantel, pues el cuerpo técnico prefirió mantenerlo en Guadalajara para que descanse y llegue lo mejor posible al partido contra el Atlas.