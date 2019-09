Cuauhtémoc Blanco: "Después de tantos años hasta uno quiere que Cruz Azul levante un campeonato"

Esta semana el entorno de Cruz Azul ha cambiado totalmente. De ser un equipo que peleaba por la posibilidad de clasificar a liguilla y pelear por el título, tras las salidas de Caixinha y Peláez, el futuro próximo del equipo celeste se ha vuelto una incertidumbre.

Cuauhtémoc Blanco, ex referente del América y de la Selección mexicana, habló sobre esta situación por la que está atravesando Cruz Azul y señaló que hasta él desearía ver que el equipo capitalino logre levantar el tan ansiado título de liga, el cual se les ha negado por más de 21 años.

“Ojalá y se concrete algo bien en Cruz Azul, porque ya después de tantos años uno creo que hasta uno ya quiere que levanten un campeonato”, afirmó.

Respecto al nombramiento de Robert Dante Siboldi y la renuncia de Ricardo Peláez, Cuauhtémoc Blanco señaló que espera que le vaya bien al equipo con el nuevo director técnico y afirmó su deseo de que la actual directiva realice un trabajo serio en el futuro. Sobre la salida de Peláez, el actual gobernador de Morelos no entró en detalles.

“Ojalá a Siboldi le vaya bien, lo que sí es que los directivos se pongan las pilas para hacer bien las contrataciones. Si se va Peláez o no se va es algo que no me incumbe, es cosa de los directivos, agregó.

"DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, HASTA CREO QUE UNO QUIERE QUE ALGÚN DÍA EL CRUZ AZUL LEVANTE UN CAMPEONATO"#FSRadioMX La peculiar forma en que Cuauhtémoc Blanco se refirió a los cambios en la dirección deportiva y técnica de la Máquina pic.twitter.com/tJNcUovRYv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 6, 2019

Finalmente, Cuauhtémoc ve como posible solución el trabajo de fuerzas básicas en Cruz Azul, pues desde su punto de vista es algo que en los últimos años se ha dejado de hacer en La Noria y los resultados se ven reflejados en el momento que atraviesa la institución.

“La gente está desesperada, yo tengo amigos que le van a Cruz Azul y siguen ilusionados, están a muerte con su equipo, pero yo sí le aconsejaría a los directivos que se fijen bien en las contrataciones. Antes había muchísima cantera, sacaban excelentes jugadores, como el Conejo, Palencia, no han sacado jugadores con un gran talento, ojalá se vuelvan a dedicar sus fuerzas básicas a sacar talentos, sentenció.

