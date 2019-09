OFICIAL: Rodolfo Pizarro es operado de emergencia por apendicitis

Minutos antes de que el conjunto comandado por Gerardo el 'Tata' Martino partiera al Metlife Stadium previo a su duelo ante la selección de Estados Unidos, el mexicano Rodolfo Pizarro tuvo que abandonar el grupo debido a una enfermedad.

Instantes después de haber sido llevado al hospital se pudo confirmar que el mediocampista mexicano tuvo que ser operado por una apendicitis, la cual fue la principal causa de los fuertes dolores estomacales que sufrió previo al encuentro. También Rayados confirmó a través de un comunicado la intervención de su futbolista.

A pesar de que el jugador de Rayados causó baja para este partido, el técnico argentino, Gerardo Martino no lo tenía contemplado en el once inicial del enfrentamiento ante Estados Unidos, motivo por el que también se optó por no contar con él en esta convocatoria y se espera que tampoco tenga participación ante Argentina el próximo martes.

