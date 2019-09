Antonio Brown no seguirá con los Raiders de Oakland

Este sábado por la mañana los Raiders anunciaron el corte del receptor abierto Antonio Brown, quien horas antes había pedido su corte a través de redes sociales.

Esta semana, Brown tuvo un altercado con el gerente general Mike Mayock luego de publicar en redes sociales una carta con un par de multas del equipo, posteriormente el receptor se disculpó e incluso fue considerado para jugar el lunes por la noche contra los Denver Broncos.

The Raiders have released WR Antonio Brown from the team today.

— Oakland Raiders (@Raiders) September 7, 2019