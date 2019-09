Chris Froome se corta un dedo y termina en el hospital

Chris Froome, mal y de malas. El reconocido ciclista no ha tenido un buen año, pues luego de quedar fuera del Tour de Francia por la caída que tuvo en Dauphiné, ahora se encuentra en el hospital, tras sufrir un accidente doméstico.

Te puede interesar: Ciber asegura que en la jaula 'me ponen todo en bandeja de plata'

Froome informó mediante sus redes sociales que se cortó un dedo con un cuchillo de cocina, acontecimiento que lo llevó directo al quirófano. "Estúpidamente me corté el pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que someterme a una cirugía para volver a armar el tendón", fue el mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter.

Pese a que no tener un buen 2019, Chris ve todo con buen sentido del humor, asegurando que ya espera con ansias el 2020."Este no es mi año. No puedo esperar para 2020", concluyó.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R

— Chris Froome (@chrisfroome) September 7, 2019