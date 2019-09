En Finlandia el sueldo para futbolistas hombres y mujeres será el mismo

Finlandia ha decidido dar un paso adelante en el tema de equidad de género en el deporte y al igual que Noruega han decidido pagar salarios totalmente iguales para futbolistas hombres y mujeres en sus respectivas ligas.

A través de su cuenta de Twitter, la Federación de Finlandia realizó una publicación en la que dan a conocer sobre este gran paso que dan con el objetivo de crear una sociedad equitativa.

“Mismos sueños, mismos objetivos, mismo juego, mismo contrato. Estamos orgullosos de anunciar que hemos igualado los contratos de hombres y mujeres en nuestros equipos nacionales”, explica la publicación.

Same dreams, same goals, same game, same contract – Proud to announce that we have equal contracts for the women’s and men’s national teams💙🇫🇮⚽️ #OiSuomiOn @helmarit @huuhkajat #strongertogether https://t.co/rFqOl0LrwA

— Suomen Palloliitto (@Palloliitto) September 4, 2019