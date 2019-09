Andreescu derrota a Serena Williams y se corona en el US Open

Con apenas 19 años de edad, la canadiense Bianca Andreescu se proclamó campeona del US Open 2019, tras doblegar en apenas dos sets por 6-3 y 7-5 a la experimentada Serena Williams, en un partido en donde fungió como favorita y local, pero -nuevamente- el título se le negó, tal como sucedió hace un año frente a la japonesa Naomi Osaka.

Con este campeonato, Andreescu ganó su primer Grand Slam, el cual quedará en su memoria para siempre, sobre todo por la rival que tuvo frente a ella. Además de que llegó a la cancha situada en la posición número 15 del ranking mundial y, el lunes se posicionará en el quinto peldaño.

Williams, que casi le dobla la edad a Bianca, mostró una serie de errores, a los cuales reaccionó agresivamente la canadiense, domando el juego en donde no era favorita. “Este año ha sido un sueño para mí, jugar contra Serena, una leyenda de este deporte, es totalmente increíble. Es una gran campeona dentro y fuera de la cancha”, mencionó a ESPN durante la premiación.

Andreescu aceptó que no fue un juego sencillo, pero que se preparó de gran manera para escribir su nombre en la historia del deporte, al convertirse en la primera canadiense en en conquistar un torneo de Grand Slam."No fue fácil, pero hice todo lo posible por bloquearla, ella tiene mucha experiencia, pero estoy orgullosa de como maneje la situación”, concluyó.

