¡Insólito! Confunden himno de Albania y futbolistas se niegan a jugar

Vaya error el que se vivió en el Estadio de Francia, previo al duelo entre los anfitriones y Albania, país al que le confundieron el himno, poniéndole el de Andorra, hecho que -lógicamente- molestó a los futbolistas, que se negaron a comenzar el choque hasta que les pusieran el himno correcto.

Las cámaras grabaron el momento exacto, video que posteriormente fue compartido en redes sociales, y en donde se puede observar la cara de molestia de los jugadores, así como el de la tribuna, que en cuanto escuchó el himno incorrecto protestaron con chiflidos y señas obscenas.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN

— Timothy Burke (@bubbaprog) September 7, 2019