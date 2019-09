'Chucky' Lozano fuera del XI de los jugadores mejores pagados de la Serie A

Hace unas semanas se confirmó la llegada del mexicano Hirving Lozano al conjunto del Napoli por una cifra récord de 42 milones de euros, lo cual lo convirtió en el tercer fichaje más caro en el reciente mercado de fichajes.

A pesar de esto, el 'Chucky' Lozano no figura dentro del 11 de las figuras mejor pagadas del futbol italiano. Dicha lista, la cual se dio a conocer por el medio italiano, La Gazzetta dello Sport, es encabezada por Cristiano Ronaldo, quien gana la estratosférica cantidad de 31 millones de euros, es decir 4 veces más que cualquiera de los otros nombres que aparecen en dicho listado.

Hirving Lozano es el tercer mejor pagado del Napoli, únicamente por detrás de Koulibaly, quien sí figura dentro del 11 ideal y de Lorenzo Insigne. De acuerdo con el medio italiano, el 'Chucky' ganará 4.5 millones de euros hasta el 2024, año en que expira su contrato.

Portero: Gianluigi Donnarumma – 6 millones de euros

Defensas: Matthijs de Ligt – 8 millones de euros, Leonardo Bonucci – 5.5 millones de euros, Kalidou Koulibaly – 6 millones de euros

Mediocampistas: Alexis Sánchez – 5 millones de euros, Aaron Ramsey – 7 millones de euros, Adrien Rabiot – 7 millones de euros, Douglas Costa – 6 millones de euros.

Delanteros: Paulo Dybala – 7.3 millones de euros, Romelu Lukaku – 7.5 millones de euros, Cristiano Ronaldo – 31 millones de euros.

