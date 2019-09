Daniela Souza: “Detrás de cada medalla hay muchos sacrificios y un gran trabajo”

Con una carrera en crecimiento ascendente, la taekwondoín mexicana Daniela Souza se ha establecido como una de las mejores de su disciplina a nivel mundial y aspira a formar parte de unos Juegos Olímpicos. Recientemente se consagró campeona en el Abierto de Costa Rica y sumó una nueva presea a su carrera tras ganar el oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 y anteriormente una presea dorada en los Centroamericanos de Barranquilla en 2018.

¿Qué representa para ti el haber sido campeona panamericana en Lima 2019?

— Ganar unos Juegos Panamericanos es para mí un sueño hecho realidad, llegué con el deseo de dar lo mejor de mí, sin embargo, nunca me imaginé estar en el primer lugar y estuve trabajando muy fuerte desde hace años, no es un proceso que inicié hace poco y fue una satisfacción muy grande haber conseguido el oro.

¿Cómo fue el proceso que afrontaste tras ser eliminada en el campeonato mundial y posteriormente conseguir la medalla de oro en Juegos Panamericanos?

— Son experiencias, uno aprende mucho de sus derrotas. He tenido varias y bastante fuertes para mí. El quedar en quinto lugar y ser eliminada por una de mis ídolas dentro del Taekwondo representó una etapa de superación muy fuerte, superé grandes temores y cosas que tenía en mi cabeza y al final me ayudó mucho a retroalimentar mi proceso para Lima y todo salió muy bien tras ganar el oro.

¿Cómo puedes contrastar el oro que ganaste en Lima al de un año atrás en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla?

— Al principio pensaba que los Juegos Centroamericanos eran lo máximo y realmente es lo máximo, no demerito el evento, pero en Taekwondo el Panamericano es muy fuerte, poniendo a Brasil, Estados Unidos y Canadá el nivel aumenta muchísimo y representó una experiencia que no podría describir el ganar en Lima este año, son procesos que uno va superando y te dejan experiencias y espero seguir sumando medallas de oro.

¿Cómo son tus inicios en el Taekwondo?

— Desde muy pequeña empecé a practicar deporte, estuve un poco en gimnasia, empecé en karate, en donde estuve desde los 5 hasta los 10 años, entonces fue un proceso largo y en mi familia, mi mamá quiso ver si podíamos entrar a un deporte que tuviera mayor proyección en eventos internacionales y ahí fue cuando comencé en el Taekwondo a los 11 años junto a mis hermanos, inmediatamente entré a la Selección de Baja California y en mi primera Olimpiada Nacional quedé en segundo lugar en combate y vimos un gran futuro en este deporte y fui proyectándome para cada uno de los procesos que he afrontado y cambiar un poco el chip para saber que estoy en categorías diferentes al pasar a categorías de adultos recientemente.

¿Qué ha hecho bien el Taekwondo en México para siempre destacar en eventos internacionales?

— Primeramente creo que tiene que ver con la cantidad de personas que practican Taekwondo, es un deporte en donde los procesos selectivos son muy largos, por la gran cantidad de combates que se tienen que hacer para que al final sólo salga uno por categoría, ese es tan sólo el primer paso para avanzar a la etapa regional y posteriormente la nacional para conocer al mejor atleta del país. Otro punto importante es que nos preparan muy bien física y mentalmente, la mentalidad tiene que ver mucho cuando vas y representas a México. Eso para nosotros nos da una responsabilidad de hacer un buen papel.

¿Esta generación de taekwondoines mexicanos –de la cual formas parte– puede llegar a superar lo hecho por generaciones anteriores?

— El Taekwondo ha cambiado mucho y evolucionado bastante en cada una de las distintas generaciones, con cambios en el sistema de marcaje, las reglas y los nuevos petos electrónicos. Creo que se ha hecho un papel increíble en generaciones pasadas y también se ha comenzado a hacer en estas nuevas generaciones, pero sí creo que las nuevas generaciones vienen muy fuertes, se ha hecho una planeación más fuerte y sólida para que niños y jóvenes vengan detrás de las anteriores y hagan un papel similar o mejor y esperemos que así sea.

¿Qué representa para ti el apoyo económico por parte del gobierno para los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019?

— Estoy contenta porque creo que esos apoyos no se habían visto en muchos años, y en general a veces unos pueden criticar que no a todos los deportistas nos debió de haber tocado el estímulo y no se ve el esfuerzo que hay detrás de cada atleta y que no es sólo ir a ganar, sino que detrás de esa medalla hay muchas cosas y muchos sacrificios y un gran trabajo que la gente no ve. Para mí es excelente que se esté viendo desde esa perspectiva de merecer los estímulos.

¿Qué aprendizaje te ha dejado el Taekwondo en tu vida?

— Es un deporte que te deja no sólo salud física, sino que también te da una gran disciplina, aprendes muchos valores, llegas a aprender cosas que no te imaginas y por eso tiene una gran capacidad de aprendizaje en todos los ámbitos, el camino no se tiene que ver como algo imposible. Y el estar superándote cada cambio de cinta, aprenderte una forma nueva, ganar un combate, son metas que te puedes proponer y te hacen sentir bien cuando las cumples y el Taekwondo te puede favorecer mucho, te puede alejar de otros caminos que no te van a favorecer.

¿Qué opinión tienes sobre la participación de México en los Juegos Parapanamericanos?

— Los deportistas paralímpicos para mí siempre han sido un motivo de orgullo, los veo y se me encihina la piel, siempre han hecho un papel muy fuerte, México siempre ha sido una potencia en varios deportes y el tan sólo verlos ahí es muy motivante para todas las demás personas y mantienen siempre el nombre de México en alto.