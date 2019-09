Checo Pérez celebra continuidad del Gran Premio de México

Por momentos, parecía que México se quedaría sin Gran Premio de Fórmula 1. Con el nuevo gobierno, peligraba su continuidad. Pero al final, la iniciativa privada entró con recursos para renovar el contrato y rescatar el evento. El piloto tapatío de la escudería Racing Point, Sergio “Checo” Pérez, celebra la decisión.

Miguel Layún aclara que sólo estuvieron en una ‘tardeada’ en Nueva York

VIDEO: Sin Cara propina brutal golpe a Sergio Dipp

“Fue una gran noticia para nuestro país tener tres años más el Gran Premio de Mexico. Es un fin de semana que pone a México donde se merece, el mundo entero nos voltea ver y se dan cuenta que somos un país capaz, que tiene grandes cosas que presumir. Fue un gusto como mexicano y como piloto tener tres años más corriendo en casa. Es el Gran Premio más especial que tengo en el año, es una motivación extra en mi carrera que se quedara”, explicó.

“Hubiera sido triste para nuestro país, también para todos los que amamos este deporte y la afición que ha crecido en los últimos años. Hay muchas cosas positivas que debemos ver como mexicanos. A seguirla rompiendo en los próximos años para que siga siendo el mejor Gran Premio del mundo”, agregó el piloto en la ciudad de Guadalajara.

Ahora, con la ilusión de seguir corriendo en casa, asegura que correrá en su mejor momento en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Creo que vamos a llegar en un gran momento al Gran Premio de México. Si funcionan como esperamos las mejoras de Singapur, puedo decir que llegaré en el mejor momento de todos estos años a México. Todavía faltan muchas carreras, pero tengo mucha confianza en que llegaremos muy fuertes. Vamos a cerrar con todo la segunda parte de la temporada”, señaló.

“No ha sido una temporada fácil, con muchos cambios en el equipo. Tomamos un paso atrás con todo el tiempo que estuvo en desarrollo el auto, por el cambio de dueños. Eso nos ha afectado en la temporada, pero a partir de Singapur se verá un cambio importante y drástico en el equipo. En la parte aerodinámica es donde se está enfocando el máximo, es donde más queremos sacar beneficios y donde más tenemos que mejorar”, sentenció Sergio Pérez.

Renovación con cláusula de salida

Por otra parte, Checo Pérez se mostró contento por la renovación por tres años más para correr con Racing Point. Y reveló que en su contrato quedó establecida una cláusula especial: si alguno de los dos equipos más fuertes de la Fórmula Uno se interesan por él, quedará en libertad de cambiar de escudería.

“Estoy muy contento con mi renovación, desde que estuve en McLaren no había tenido un proyecto tan ambicioso. Si todo lo que tenemos en mente se cumple, puede ser el equipo que más crecerá en los próximos años. Ya tiene un presupuesto importante y puedo crecer mucho con este equipo mucho más que lo que hemos hecho. Llevo tantos años en el equipo y llega una oportunidad con los dos primeros equipos, me dejarían ir, pero no es lo que estoy pensando. Sólo pienso que tendremos mucho éxito en los próximos tres años y que será el equipo que más crecerá”, afirmó.

Por último, Pérez se mostró orgulloso de organizar una carrera en su ciudad natal. El próximo 20 de octubre se realizará en la zona de La Minerva el 8K Checo Run, donde participará el propio piloto. Las inscripciones tendrán un costo de 500 pesos y todo lo recaudado será donado a la Fundación que tiene el piloto, para ayudar a los más necesitados.

“Para mí lo principal es recaudar fondos, qué mejor que hacerlo conviviendo con la gente y sus familias, con toda esa gente que me tiene cariño o que quiere pasar un buen rato. Para mí también es importante mostrar mi ciudad, uno de los lugares más emblemáticos (se correrá en la zona de La Minerva) a todo el mundo. Esta carrera es una gran oportunidad para hacer eso”, concluyó “Checo” Pérez.