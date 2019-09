Periodista argentino vuelve a burlarse del Tri: 'su futbol es un espanto'

Flavio Azzaro lo volvió a hacer. El periodista argentino se burló nuevamente del futbol mexicano, luego de la humillante derrota del Tricolor por 4-0 ante la Albiceleste, duelo que se desarrolló en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Azzaro no dejó escapara la oportunidad para arremeter contra el combinado azteca, tras el resultado obtenido en el compromiso amistoso. "Les mando un besito enorme a los mexicanos. Lindo país, linda gente, pero al futbol son UN ESPANTO", publicó mediante su cuenta de Twitter.

Asimismo, el periodista señaló que la Selección de Argentina ya no debería jugar contra México, pues el resultado, siempre es el mismo, mejor que disputen un partido contra la Sub 23.

No hay que jugar más contra #Mexico. No es seria la selección mexicana. Para eso armen un amistoso con el Sub23 y listo.

Más allá de enfrentar a un equipo menor, me gusta la idea y la nueva #Argentina. pic.twitter.com/4LcDioCB1a

— Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) September 11, 2019