VIDEO: Faitelson y De Anda protagonizan tremendo pleito en vivo

Futbol Picante, programa emitido por ESPN, nuevamente le hizo honor a su nombre, luego del pleito que protagonizó David Faitelson y Francisco Gabriel de Anda totalmente en vivo, tras el duelo de la Selección mexicana y Argentina.

Y es que la mesa de comentaristas, analizaba la goleada por 4-0 que sufrió el combinado azteca, cuando los ánimos comenzaron a calentarse. "Déjame terminar. ¿Vienes bien o vienes como tu hermano, ebrio", fueron las palabras de Faitelson. A lo que De Anda, muy molesto, respondió: "el que toma chochos eres tú", frase que repitió cuatro veces. Era lógico la molestia que ambos personajes tuvieron, por lo que José Ramón Fernández, sin pensarlo, mandó a corte comercial.

Pártanse sus madre David Faitelson y Paco Gabriel de Anda.. queremos ver sangre. pic.twitter.com/HyNU7BXDto — ¡AGUILAS Y YA! 🦅🦅 (@MARIOEagles) September 11, 2019

El programa continuó, y no se habló más al respecto, sino hasta el final, cuando antes de despedirse, Faitelson le pidió una disculpa a De Anda, éste la aceptó, aunque nuevamente lo insultó: "Yo también (ofrezco disculpa). Si tú te metes chochitos o no, esa es cosa tuya. Si te quieres pintar el pelo de naranja, también es cosa tuya. También te ofrezco disculpas".

Jajajaja las “disculpas” de De Anda. La cara de Faitelson jajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/AtmAlCu7mX — Puma Experto (@PumaExperto) September 11, 2019

Posteriormente, David Faitelson pidió nuevamente disculpas mediante su cuenta de Twitter, red social en donde su nombre se volvió tendencia, tras lo acontecido. "Lo que sucedió esta noche en Futbol Picante es inadmisible. Cer en descalificaciones personales. Estoy apenado por ello. Ofrezco una disculpa, primero al público y luego a Francisco de Anda, a su hermano Juan Carlos y a qiien pude haber lastimado. Lo siento mucho…".

Lo que sucedió esta noche en @futpicante es inadmisible. Caer en descalificaciones personales. Estoy apenado por ello. Ofrezco una disculpa, primero al público y luego a Francisco Gabriel de Anda, a su hermano Juan Carlos y a quien pude haber lastimado. Lo siento mucho…. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 11, 2019

Por su parte, José Ramón Fernández, también se pronunció al respecto. "No generalizo, he convivido con grandes analistas y periodistas, pero saber de futbol porque se ha jugado futbol y repetir esto como mantra, da derecho a pocas cosas; la primera: a no saber de ninguna otra cosa. Paco y David son grandes profesionales, honor trabajar con ellos".

No generalizo, he convivido con grandes analistas y periodistas, pero saber de fútbol porque se ha jugado al fútbol y repetir esto como mantra, da derecho a pocas cosas; la primera: a no saber de ninguna otra cosa Paco y David son grandes profesionales, honor trabajar con ellos — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 11, 2019

