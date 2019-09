'En ese estadio me sale roña': José Ramón Fernández sobre el Azteca

El reconocido periodista deportivo, José Ramón Fernández, es un fiel aficionado de Pumas, razón por la que ya comenzó a calentar el Clásico capitalino del próximo sábado, al afirmar que no asistirá al Azteca, ya que en ese estadio "le sale roña".

Y es que Poncho Vera, conductor de ESPN, invitó a Joserra a ir al duelo de América vs. Pumas, y alentar al conjunto felino desde las gradas, a lo que tajantemente respondió: "Gracias Poncho; pero ese estadio no lo piso ni en pintura, me sale roña", escribió mediante su cuenta de Twitter.

Gracias Poncho; pero ese estadio no lo piso ni en pintura, me sale roña. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 12, 2019

José Ramón Fernández es un periodista no muy querido por la afición del América, dado a las constantes críticas que realiza al equipo.

