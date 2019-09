Messi lo revela: ¿se iría del Barcelona?

Mucho se ha especulado del contrato que tiene Lionel Messi con el Barcelona, el cual podría terminarlo al final de temporada, pese a tener su firma plasmada hasta el 2021; sin embargo, el astro argentino está convencido en que el conjunto catalán es su casa, y por el momento, únicamente piensa en obtener resultados positivos.

"Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", señaló la Pulga en entrevista con SPORT.

Messi aseguró que su contrato no es algo que le preocupe, pues con que él esté físicamente bien, podrá aportarle mucho al equipo. Aunque por el momento, no existen pláticas con la institución sobre la renovación. "Mi contrato lo lleva mi papá con el presidente o con el que tenga que hablar. Yo solo transmito mis pensamientos. No tengo intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando".

QUERÍA QUE NEYMAR VOLVIERA

El atacante argentino reveló su deseo por ver de vuelta a Neymar. "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos".

Una vez que culminó la novela, Messi no habló más con el brasileño, dado a que él se lesionó y Ney comenzó a jugar.

¿ACEPTARÍA CENAR CON CR7?

Una de las máximas rivalidades deportivas es la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos futbolistas que son considerados los mejores del mundo, y aunque no sostienen una relación de amistad, el argentino no tendría problema en aceptar la invitación de ir a cenar con el portugués.

"Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios. No tengo problema. Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema", sentenció.

