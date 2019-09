Reconoce Ponce que una derrota pondría en peligro puesto de Tomás Boy

La presión es grande en el Rebaño Sagrado de cara al Clásico Tapatío. La continuidad de Tomás Boy al frente de Chivas es duramente cuestionada, ante la crisis de resultados. Por eso, en el plantel rojiblanco existe consciencia de que en caso de no vencer al Atlas, este sábado en el Estadio Akron, puede haber consecuencias.

“Presión siempre hay, ya sea porque vas ganando porque vas perdiendo, lo que comentas del entrenador, siempre tenemos presión. El equipo trata de enfocarse en otras cosas, lo que nos toca hacer en la cancha y tratar de no prensar mucho en lo externo. Si bien sabemos que existen posibilidades de que si no se da un buen resultado, puede haber consecuencias, de todos modos estamos trabajando en mejorar, en hacer bien las cosas y por supuesto buscar un resultado positivo, así todo seguirá mejor en el equipo”, explicó.

“En realidad no defendemos el puesto del entrenador, defendemos el orgullo de la institución, el prestigio de esta gran institución, de lo que es Chivas. Obviamente, por supuesto que si ganamos quizá el entrenador se pueda sentir más tranquilo, incluso nosotros nos puede dar más confianza para seguir trabajando y tratar de calmar un poco la presión o los reflectores que tenemos con nosotros”, agregó el “Pocho”, este jueves durante el Día de Medios previo al Clásico Tapatío.

“La verdad es que si no hay resultados, las cosas se van poniendo mucho más intensas, mucho más fuertes, pero para eso hay que hacer bien las cosas. Sacando resultados positivos, agarrando una racha positiva de dos o tres partidos ganando, creo que todo se va a calmar y nosotros también vamos a poder trabajar de una mejor manera”, sentenció Miguel Ponce.

Defendió al técnico Tomás Boy al asegurar que no se le debe cargar toda la culpa por los malos resultados de Chivas. “No, yo creo que aquí todos estamos en el mismo barco. Él trata de hacernos jugar de alguna manera y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible. A veces no lo hacemos como él quiere y por eso es que pasan esas cosas. Pero aquí todos estamos en el mismo barco y si estamos bien es porque todos estamos haciendo las cosas bien y si no, también porque todos estamos haciendo las cosas mal”, aseveró.

Finalmente, quitó importancia a que el Atlas pueda creerse favorito por llegar mejor ubicado en la tabla. “Qué bueno que se sientan así, los queremos bien conectaditos porque la última vez aquí no les fue tan bien (3-0), así que queremos que vengan con la mejor actitud”, concluyó el “Pocho” Miguel Ponce.

Fernando Beltrán: “La ciudad es de Chivas”

La rivalidad entre Chivas y Atlas es especialmente intensa entre los jugadores nacidos. El Clásico Tapatío divide a la ciudad de Guadalajara, pero el mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán, asegura confiado que la capital de Jalisco le pertenece al Rebaño Sagrado.

“No que sea un Clásico más grande, pero lo siento más obviamente el Clásico Tapatío, por cómo se vive en la ciudad, porque lo que te vas a enfrentar. Siento más la rivalidad… no es mejor, pero lo siento más”, explicó el joven mediocampista.

“Ahorita voy a vivir un Clásico Tapatío y al que le quiero ganar es al Atlas. No pienso en América, no pienso en ese tipo de cosas, no pienso cuál Clásico es mejor. Ahorita nos toca Atlas y la rivalidad es con Atlas. La ciudad es de Chivas y lo tenemos que demostrar el sábado, demostrar que somos mucho mejores”, añadió Beltrán este jueves, durante el Día de Medios.

“Es que eso es lo que espera la afición de nosotros, que demostremos dentro del campo que somos mejores que ellos. Obviamente nos apoyan, pero tiene que exigirnos salir a ganar. Somos 11 contra 11 y ahí tenemos que demostrar que somos mejores. A mí las estadísticas que estén más arriba, ni me preocupa porque yo sé que como equipo estamos en un momento donde nos estamos conociendo. Estamos trabajando de diferente manera, pero sé que el equipo hará bien las cosas, así que eso a mí no me preocupa”, afirmó Fernando Beltrán.

“En mi perspectiva Atlas es al que tenemos que ganarle siempre, somos diferentes a ellos, totalmente, pero no los menosprecio, al contrario. Sabemos que ahorita están jugando muy bien, pero nosotros tenemos que dar ese golpe de autoridad sabiendo que somos un equipo muy grande. Tenemos que ganar como sea ahora sí, es un Clásico, va más allá de los tres puntos y hay que ganar como sea”, sentenció.

Ayudarán a Oribe

Por otra parte, Fernando Beltrán explicó la emoción que sintió cuando se anunció la llegada de Oribe Peralta a Chivas. Hoy lo tiene como compañero y desea ayudarle a que consiga su primer gol con el Guadalajara. Hasta hoy, el “Cepillo” es duramente cuestionado por esa sequía.

“A mí me puso muy contento, me puso muy feliz, parecía que yo lo había fichado. Para empezar, es el que nos dio el oro y tener un jugador mexicano de ese calibre aquí en el equipo, para mí me motiva mucho ver todo lo que ha logrado él, cómo empezó, que no empezó muy bien su carrera, estuvo un poco abajo y después poco a poco con el trabajo demostró que era un gran delantero. Tenerlo acá me pone muy contento y yo en lo personal lo voy ayudar hasta que meta su gol”, detalló.

“Nosotros como equipo también tenemos que llevarle las jugadas a Oribe. Él no puede hacer el gol solo, tenemos que ayudarle, echarle un centro, ponerle un pase filtrado, tenemos que hacer algo para que él también sienta que lo estamos apoyando y ayudando a que meta su primer gol. El trae muchas ganas de anotar, esta luchando por meter su primer gol y nosotros tratamos de ayudarlos a él y Pulido para que nos ayuden”, finalizó.