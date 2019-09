¡Histórico! Argentina y España, finalistas en el Mundial de basquetbol

Argentina y España son los países que obtuvieron su boleto a la gran final de la Copa del Mundo de basquetbol, luego de eliminar en semifinales a Francia y Australia, respectivamente, durante la justa que se celebra en China.

El campeonato ha presenciado grandes sorpresas, como la eliminación de Estados Unidos, bicampeón mundial, que cayó ante Francia en los cuartos de final y, que se postuló como el máximo favorito al título, pues su plantilla está llena de jugadores experimentados en la NBA.

Sin embargo, el partido que se vivirá será histórico, ya que Argentina y España nunca se han enfrentado en dicha instancia. El cuadro albiceleste regresa a una final 17 años después, siendo en 2002 la última que disputó, en aquel entonces cayó frente a Yugoslavia. Esta ocasión buscará aprovechar la oportunidad, para conseguir su segundo título.

Mientras que España, se instaló en una final 13 años después, pues la última que disputó fue en 2006, justo cuando ganó su primer título mundial.

