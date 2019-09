Memo Ochoa afirma que el único Clásico es ante Chivas

Más allá de lo que representa para la afición y la institución jugar contras Pumas de la UNAM, el portero Guillermo Ochoa dejó en claro que para él, el único "clásico" que hay es el que disputan ante Guadalajara.

"Sin faltar el respeto a nadie, para mí el único ‘clásico’ es con Guadalajara, es el ‘clásico’ del futbol mexicano, el que paraliza el país, es un partido importante; Pumas es otro partido clave para nosotros en el calendario y por la rivalidad en la capital", señaló.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el guardameta explicó que son conscientes del compromiso que tienen por hacer bien las cosas y de conseguir un buen resultado.

"Sabemos lo que es enfrentarlo y debemos asumir esa responsabilidad, porque la afición en la capital lo vive intensamente, debemos estar listos y preparados para responder", apuntó.

“Memo” aceptó que no recuerda cuál fue el último duelo en el que enfrentó a los universitarios, pero sí tiene claro lo que significa encontrarse en la cancha con los colores "auriazules".

"De entrada no recuerdo cuál fue el último juego con Pumas, pero bueno las cosas en la Liga no han cambiado, hay detalles, pero al final la rivalidad sigue, y este partido siempre será especial, por supuesto me ha tocado vivirlo no sólo a nivel profesional, es un partido desde las fuerzas básicas que se vive con mucha pasión", estableció.

Ochoa destacó que es un cotejo que no quiere perder, ya que las aficiones y las familias lo viven con mucha intensidad, “en el futbol siempre existe ese morbo y de bromear con buena fe, siempre tiene algo en juego en este tipo de partidos".

El cuadro "azulcrema" cerró su preparación para verse las caras este sábado con los del Pedregal, en duelo de la fecha nueve del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX a disputarse en el estadio Azteca.