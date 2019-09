OFICIAL: 'Canelo' enfrentará a Kovalev el próximo 2 de noviembre

View this post on Instagram

🇲🇽 #CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división. Este 02 de Noviembre en el MGM Grand Arena Las Vegas, será uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion. 🏆🏆🏆🏆🇲🇽🇲🇽🇲🇽 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇺🇸 #CaneloKovalev it's official. I'm happy to announce I'll be moving up 2 categories to face one of the most powerful adversaries in this division. November 2nd at the MGM Grand Arena in Las Vegas will be one of the biggest challenges in my career. Let's make history together and become 4x World Champion. 🏆🏆🏆🏆🇲🇽🇲🇽🇲🇽 @DAZN_USA