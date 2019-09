VIDEO: Pilotos de F1 cantan 'Cielito Lindo'

La Fórmula 1 se puso creativa para festejar la Independencia de México, poniendo a cantar a varios de sus pilotos la famosa melodía Cielito Lindo, y aunque dejaron claro que su mayor virtud está en la pista, cautivaron al pueblo mexicano.

El tapatío Sergio Checo Pérez fue el que comenzó a cantar, mostrándose un poco apenado; sin embargo, no se echó para atrás. Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, entre otros pilotos fueron los que también se animaron a mostrar sus dotes de cantantes.

🇲🇽@Mario_AchiOff se llevó la #F1ESTA con los pilotos de #F1. Checa qué tal cantan el Cielito Lindo.🎺

🇬🇧@Mario_AchiOff put the #F1's drivers Mexican #F1ESTA spirit to test. Check out their singing skills.🎺 pic.twitter.com/e2Mp4bZtqs

— Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) September 13, 2019