VIDEO: La terrible entrada de Córdova que dejó a América con 10 jugadores

Los Pumas de la UNAM estuvieron en ventaja prácticamente todo el partido y es que al minuto 16 el joven Sebastián Córdova del América se fue expulsado por una dura entrada sobre Juan Pablo Vigón.

VIDEO: PERRO RABIOSO TIENE EL MARCADOR Y LOS ANOTADORES DEL AMÉRICA-PUMAS

En una jugada que no llevaba nada, el juvenil azulcrema no logró detener la inercia de su pierna y le dio una ‘plancha’ a Vigón, lo que se convirtió en una falta muy fuerte que el silbante Marco Antonio Ortíz no dudó en decretar como falta y la tarjeta roja.

Aunque los reclamos fueron airados por parte de Córdova, la decisión del árbitro fue acertada, ya que la entrada generó un fuerte golpe sobre el zaguero de los felinos, quien finalmente fue atendido por los servicios médicos y no salió de la cancha.

Pero al menos la primera parte, la expulsión no se notó en la cancha, porque los Pumas no lograron reflejarlo en el marcador.