Siboldi se va satisfecho con el accionar de Cruz Azul frente a Veracruz

Pese al empate sin goles con Veracruz, el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi destacó el trabajo de los jugadores de Cruz Azul y la actitud que mostraron en la cancha.

“Me gustó el tema de que llegando al vestidor todos estaban muy enojados porque no pudimos obtener el resultado, eso me marca una pauta, que no son conformistas”, dijo Siboldi en conferencia de prensa al término del partido en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

Aunque reconoció que se van con tristeza por no haber sumado los tres puntos en este duelo de la jornada nueve del Apertura 2019, aseveró que su equipo tuvo un buen funcionamiento en la cancha y que la contundencia fue lo que falló.

“Me gustó la actitud, intentaron lo que les pedimos que hicieran, a veces no sale, me gustó la solidez defensiva, el orden que tuvieron, trabajar defensivamente lleva más tiempo para coordinar movimientos, pero venían con buen trabajo y no hubo problema”.

Agregó que resolver las jugadas ofensivas fue lo que faltó, “más contundencia en el último tercio, tener mayor precisión, calma, quisimos hacerla individual en la última jugada, pedimos que entraran con paredes, son cosas que se van a mejorar”.

Tras dejar en claro que la decisión de que Martín Cauteruccio fuera el delantero titular por encima de Santiago Giménez y del ecuatoriano Bryan Angulo fue absolutamente suya y del cuerpo técnico, espera el triunfo del equipo en la final de la Leagues Cup.

“El partido más importante era hoy, ahora es pasado y el más importante es el que viene con Tigres y vamos a tratar de ganar ese partido” el próximo miércoles, además de pedir a la afición que apoyen, crean y confíen en el equipo.