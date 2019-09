Un inspirado Patrick Mahomes lidera a los Chiefs a su segundo triunfo de la temporada

Los Kansas City Chiefs siguen demostrando que son uno de los equipos a vencer en la Conferencia Americana. Luego de derrotar en la primera semana a unos Jaguars que opusieron resitencia, este domingo visitaron a los Raiders en Oakland y salieron victoriosos para sumar su segundo triunfo de la temporada venciendo 28-10 a los ‘Malosos’.

El primer cuarto fue totalmente dominado por los Raiders que con un Derek Carr inspirado, ilusionaba a los ‘Malosos’ con una posible victoria sobre uno de los rivales más complicados en la NFL, el quarterback de los de Oakland conectó su único touchdown de la tarde con Tyrell Williams para darle así la ventaja inicial a los dirigidos por Gruden. Posteriormente un gol de campo por parte de Daniel Carslon aumentó a 10 el marcador favorable para los locales.

Sin embargo, en el segundo cuarto comenzó el show de Patrick Mahomes, quien tan solo necesitó de los segundos 15 minutos del encuentro para demostrar el poderío ofensivo con el que cuentan los Chiefs y comandar las anotaciones por parte de los de Kansas City.

Con cuatro pases de Touchdown en un cuarto para Patrick Mahomes y un total de 448 yardas en el partido, los Chiefs conquistaron un nuevo triunfo gracias a las anotaciones de Demarcus Robinson en dos ocasiones. Travis Kielce y Mecole Hardman.

FINAL: @PatrickMahomes throws FOUR TDs in the second quarter to lead the @Chiefs to a Week 2 win! #KCvsOAK pic.twitter.com/oEsuHHASVj

— NFL (@NFL) September 15, 2019