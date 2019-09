VIDEO: Trevor Siemian sufre aparatosa lesión en el tobillo en el duelo entre Jets y Browns

La mala suerte para los quarterbacks continúa en esta semana 2 de la NFL. Tras las sensibles bajas de Ben Roethlisberger con los Steelers y Drew Brees con los Saints, sumadas a la de la Semana 1 de Nick Foles con Jacksonville, ahora el segundo mariscal de campo con el que cuentan los Jets de Nueva York, Trevor Siemian sufrió una lesión bastante aparatosa en el tobillo izquierdo.

En su presentación en el Metlife Stadium, Trevor Siemian no pudo completar el partido, debido a que en el segundo cuarto sufrió una dura lesión tras ser tackleado por el defensivo de los Browns de Cleveland, Myles Garrett. Tras la dura entrada por parte del hombre de los 'cafés', el quarterback de los Jets cayó con su propio peso sobre su tobillo izquierdo, causando una grave lesión.

Trevor Siemian got blasted by Myles Garrett. Siemian looks like he seriously injured his ankle on the play. Wish him a speedy recovery.

