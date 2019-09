VIDEO: ¡Cristiano rompe en llanto tras ver un video de su padre y recordarlo!

Cristiano Ronaldo mostró una faceta que poco se conocía de él. En entrevista con Piers Morgan, el delantero portugués no pudo contener las lágrimas y mostró su lado más humano y emotivo al romper en llanto tras ver un video de su difunto padre, lo cual hizo que CR7 abriera totalmente sus sentimientos al respecto sobre esa situación de la que pocas veces ha hablado.

La entrevista completa se presentará este martes, sin embargo, en un extracto compartido por Good Morning Britain, se muestra a un Cristiano Ronaldo emotivo tras romper en llanto al ver un video el cual será revelado junto con la entrevista.

“Nunca había visto el video”, respondió a Piers Morgan, quien posteriormente le cuestionó ¿Qué es lo más triste para ti?, ante lo cual Ronaldo se abrió completamente.

“Él (mi padre) nunca me vio recibir premios. Nunca vio en lo grande en lo que me convertí, en ser el número uno. Mi familia sí lo vio, mi mamá, mis hermanos, hasta mi hijo mayor fue testigo de ello, pero mi padre, él nunca vio nada de esto”, explicó.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

