Defensivo de los Browns revela la razón por la que jugó ante los Jets tras la muerte de su novia

Este lunes, los Browns de Cleveland y los Jets de Nueva York cerraron la semana 2 de la NFL, en ella, el defensivo de los ‘Cafés’, Chris Smith tuvo participación a pesar de haber atravesado por un duro suceso un par de días antes del encuentro, debido al fallecimiento de su novia, quien murió tras ser atropellada por un automóvil.

Luego del lamentable suceso, el defensivo de Cleveland meditó seriamente el retiro, sin embargo, un tatuaje de su novia y madre de su bebé lo motivó a seguir adelante y encarar este duelo correspondiente a la segunda semana de la NFL.

“Un tatuaje que tenía ella me motivó a seguir, dicho tatuaje decía ‘Mantente fuerte’, siempre solía molestarla por eso, pero ahora lo estoy poniendo en marcha”, afirmó.

Además, Chris Smith se hizo un tatuaje en honor a su novia con la misma leyenda y reveló que la decisión de jugar fue pensando en ella, pues aseguró que eso habría sido lo que ella hubiera querido para él.

“Fue una semana difícil, pero sabía que esto es lo que ella quería que hiciera”, explicó el defensivo de los Browns.

Finalmente, tras el triunfo de los Browns ante los Jets, Smith reconoció lo duro que fue para él disputar el encuentro y afirmó que tuvo sentimientos encontrados durante el partido debido a que tuvo que aceptar que su novia ya ni estaría presente en las gradas como solía hacerlo semana tras semana.

“Cuando llegué allí, porque ella estaba en mi último juego, salí y dije, hombre, ella no está aquí. Espiritualmente lo está, pero físicamente no está en las gradas. Eso me atrapó un poco”, confirmó el jugador.

