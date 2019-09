Jaguars consigue primer triunfo de la temporada frente a Titans

Gardner Minshew lanzó dos pases de anotación y debió tener uno más el jueves, en un duelo en que la defensiva de los Jaguars de Jacksonville anuló a Marcus Mariota para derrotar 20-7 a los Titans de Tennessee.

Bajo una pertinaz lluvia, Calais Campbell encabezó la buena labor defensiva de Jacksonville (1-2), que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas ante sus rivales de la División Sur de la Conferencia Americana y evitó comenzar la campaña con lo que hubiera sido su segunda foja de 0-3 en los últimos cuatro años.

“Esto se siente bien”, dijo el tackle defensivo Abry Jones. “Lo necesitábamos”.

Todas las miradas estaban puestas en el cornerback estelar Jalen Ramsey, disgustado con el equipo y quien probablemente disputó su último encuentro con el uniforme de los Jaguars. Pero quienes se robaron el espectáculo fueron Mishew y los jugadores defensivos, quienes lucieron impenetrables por segundo duelo en fila.

Reclutado en la sexta ronda del draft, Minshew jugó su segundo duelo de temporada regular, en reemplazo de Nick Foles, quien se fracturó una clavícula. Completó 20 de 30 pases para 204 yardas.

El quarterback encontró desmarcado a James O’Shaughnessy para un envío de anotación de siete yardas, una jugada después de un despeje fallido de Adoree’ Jackson.

Minshew fue incluso más preciso con un pase de 22 yardas para que DJ Chark anotara.

Dede Westbrook soltó lo que parecía un pase de touchdown en el tercer periodo. Jacksonville se conformó con un gol de campo de 40 yardas para tomar la ventaja por 17-0.

Los Jaguars lograron nueve capturas ante Mariota, incluidas tres de Campbell.

“Ustedes vieron lo que hizo la línea defensiva”, destacó Ramsey, quien se negó a hablar sobre el canje que lo enviaría a otro equipo. “Hoy fue su día. Todos participaron. Me emocionó ver a esos chicos dar un gran partido”.

Another one for @JoshLambo

The lead is now 20-7 over the Titans.#DUUUVAL pic.twitter.com/GoaTSea3gT

— #DUUUVAL (@Jaguars) September 20, 2019