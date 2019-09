Atleta revela que federaciones usan a los deportistas para triangular recursos

Luego de la investigación que publicó EL UNIVERSAL en la que la Conade, durante la administración de Alfredo Castillo, señaló al menos a 45 atletas, entrenadores, miembros de cuerpos multidisciplinarios y hasta funcionarios de no comprobar 38.1 millones de pesos conjuntos de recursos públicos, el luchador Juan Ángel Escobar, uno de los señalados, ha pedido su derecho de réplica.

Escobar, a quien se le acusa de no comprobar 2.9 millones de pesos, reconoce que sí recibió los recursos, pero explica que lo hizo porque en ese momento (2015 y 2016) había una transición a una nueva Federación, que regiría la lucha Amateur.

"La Federación de Medallista de Luchas Asociadas estaba siendo reconocida en aquel momento, pero aún no estaba autorizada para recibir recursos federales. Entonces, estuve de acuerdo para que me depositaran los recursos en mi cuenta para que pudiéramos asistir yo y otros atletas a varios torneos. Sin embargo, la federación me pidió la mayoría de los recursos para que ellos pudieran administrarlos y luego ellos se encargaron de repartir el dinero a los atletas, incluyéndome a mí", explica a EL UNIVERSAL.

Escobar añade que esos recursos fueron utilizados en diferentes eventos, como uno en Frisco, Texas y algunos otros torneos, que se realizaron en Polonia y Turquía. Sostiene que en todos esos eventos los directivos de la federación se encargaron de comprar los boletos de avión y pagar la inscripción de los atletas ante la Federación Internacional de Luchas Asociadas.

"A nosotros nos dieron recursos para nuestros gastos, como transportación. Luego, nosotros nos encargamos de sacar las facturas para comprobar nuestros gastos. Posteriormente, le entregamos esas facturas a la Federación Mexicana para que ellos comprobaran todos los gastos ante Conade", agrega.

Sin embargo, el luchador cuenta que le empezaron a llegar cartas de Conade para que comprobará los recursos. Escobar se comunicó con la Federación Mexicana, encabezada por Guillermo Díaz, para comentarles la situación. Sin embargo, cuenta, que ellos le dijeron que habían tenido problemas para comprobar los gastos, porque, entre algunas de las razones que le dieron, un atleta había perdido los tickets de compra de los boletos de avión y el departamento de comprobaciones no había aceptado la comprobación de todos los gastos.

Posteriormente, la Conade siguió mandándole cartas para que comprobara los 2.9 millones de pesos.

"Después acudí al departamento de comprobaciones de la Conade para exponer mi situación. Y ahí, una de las funcionarias me dijo que no me preocupara, que la Federación era la que debía de comprobar los recursos. También me comentó que ignorara las cartas", relata.

Escobar, quien dice que no recuerda el nombre de la funcionaria, siguió las instrucciones y dio por zanjado el tema. Cuenta que no le suspendieron ni cancelaron su beca, como los lineamientos del Fodepar indican si es que los beneficiados no comprueban los recursos federales en cuestión de viáticos.

Sin embargo, cuando este diario publicó la investigación en la que salía su nombre, decidió ponerse en contacto para dar su versión de los hechos. Dice que tiene testigos de cómo se utilizaron los recursos en cuestión de los atletas y que estos fueron utilizados correctamente al menos con ellos. Pero no tiene una seguridad de que la Federación lo haya hecho con la compra de boletos de avión y de inscripciones a los torneos antes mencionados.

"La realidad es que las federaciones utilizan a los atletas para triangular recursos cuando ellos no pueden recibir recursos. Estoy tranquilo en caso de que me requieran a un juicio o para aclarar dónde quedaron esos recursos y diré la verdad".

Escobar dice que Guillermo Díaz, el presidente de la Federación, no se ha comunicado con él para hablar sobre el tema y que no han tocado el asunto desde 2016.

Díaz, no ha respondido los mensajes de este diario para dar su versión.