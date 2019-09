El 'Pato' Araujo regresará a las canchas en la Liga de Ascenso

Patricio Araujo, campeón del mundo Sub 17 en 2005 y ex concursante del Exatlón, volverá a las canchas para jugar en la Liga de Ascenso. De acuerdo con información del Diario Récord, el ex jugador de Chivas fichará con el conjunto del Celaya por un año, por lo que sería hasta el Clausura 2020 su vinculo con el conjunto de los Toros.

Cabe recordar que el 'Pato' Araujo estuvo cerca de un año fuera de las canchas debido a su participación en el programa de TV Azteca, el Exatlón, en donde participó desde el inicio hasta la final, en la cual quedó en el segundo puesto.

Posteriormente, Araujo resaltó su intención de regresar a las canchas, sin embargo, fue hasta ahora cuando de nueva cuenta pudo hacer su deseo realidad y volver a las canchas en donde se incorporará lo más rápido posible a los entrenamientos del equipo bajo el mando del 'Pity' Altamirano.

