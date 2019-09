'Es un tarado e idiota': Miguel Herrera a Paul Delgadillo

Miguel Herrera, fiel a su costumbre, explotó contra el árbitro Paul Delgadillo, luego de que este admitió que tuvo un error que perjudicó a Cruz Azul en la final frente al América en 2013, misma en donde las Águilas consiguieron el título de manera agónica, precisamente bajó las órdenes del Piojo.

“Siempre sale un tarado a decir estupideces, y no puedo decirlo de otra forma. Es un idiota. Me expulsaste a un jugador en el minuto 10 y ahora sales a decir que me ayudaste en una Final. No puedes decir eso seis años después. Deja mucho que desear en toda su carrera", señaló el estratega mexicano en conferencia de prensa.

Asimismo, Herrera pidió a Jesús Corona y a Gerardo Flores que no se dejen llevar por las palabras de Delgadillo, pues ambos futbolistas se engancharon en los días pasados con las polémicas declaraciones de Paul. "Se enganchan, pero nosotros no metimos el autogol. Ellos fallaron los penales, nosotros no. Mejor que se pongan a trabajar para ser campeones", puntualizó.

Y es que Corona, en su llegada a la Ciudad de México la noche del pasado jueves 19 de septiembre, habló ante los medios de comunicación, diciendo que "qué poca madre" de Delgadillo, tras declarar su error seis años después. Por su parte, Jerry Flores también se hizo presente en redes sociales, explotando contra el silbante.

