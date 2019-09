Antonio Brown decide terminar su carrera en la NFL

El ex receptor de Patriots Antonio Brown dio a conocer a través de un mensaje en sus redes sociales, que no continuaría su carrera en la NFL.

"Ya no jugaré en la NFL. Estos dueños pueden cancelar contratos, hacer lo que quieran. Veremos si la NFLPA los responsabiliza. Triste que puedan anular dinero garantizado""Estos dueños pueden cancelar los acuerdos cuando quieren, es triste que no respeten las garantías. Ya veremos si pagan los 40 millones", escribió en su cuenta de Twitter.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !

— AB (@AB84) September 22, 2019