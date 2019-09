Indy Light fue una catapulta: Patricio O’Ward

¿Cómo te sientes de estar de regreso en tu ciudad?

— Me siento en casa, muy contento de estar con mi familia, no los veo mucho, y pues a recargar pilas porque ya pronto me toca regresar a competir a Japón.

Iniciaste a los 6 años con un kart, a esa edad muchos niños sólo los conducían en videojuegos ¿Qué sentías a esa edad conducir uno?

— Es difícil acordarme de conducir un kart a esa edad, pero claro que me acuerdo de los sentimientos, de como vibra el carro, la potencia, las frenadas, las fuerzas laterales, la verdad creo que es algo que desde chico siento que se me dio y pues me encantó.

Yo siempre lo vi como algo a lo que me quería dedicar, pero obvio desde era como un hobbie y luego ya entre que la gente te comienza a apoyar y empiezas a escalar de categoría te van apoyando y ya te encuentras en categorías muy grandes y pues llega el momento en que estás en un nivel profesional. Es algo que tarda mucho tiempo, es un camino de mucho sacrificio de mucho esfuerzo.

También te puede interesar: Se perderá Diego Reyes el Clásico regio

¿Cómo fue ese primer contacto con el automovilismo?

— Mi abuelo era muy fanático de los carros y él fue quien me regaló el Go Kart, entonces empecé ahí, empezamos a escalar de categorías, entre más corría mas subíamos y de ahí fue como me nació el amor de los carros, y entre más he crecido más me gustan, pero no sólo los deportivos, me gustan los de calle, soy Car freak, me gustan muchos los carros.

En el 2018 conquistaste el Indy Light ¿Cómo fue ese momento para ti, consideras que fue un parte aguas en tu carrera?

— Sentí mucho alivio al ganar la carrera. No que no haya ganado antes, pero fue un campeonato difícil, fue un campeonato que había pilotos competitivos y fue un año que te enseña que lo que haz estado haciendo es importante o tiene mucho valor, fue una enseñanza de todo lo que ha pasado antes en mi carrera, fue lo que me dio el último impulso o catapulta para poder lograr algo grande.

Fue algo que te cambia la mentalidad de que ‘esto se va a ser realidad, tienes con qué y siguele dando’.

¿Qué le falta a Pato O’Ward para estar en la Fórmula 1?

— Lo último que me falta ahorita es una super licencia para poder subir y tratar de aprender lo más que pueda, para póderme subir a un Fórmula Uno.

Es una meta a muy corto plazo, si Fórmula Uno no se puede este año me gustaría tener temporada completa en la Indy Car, que sigue siendo en mi opinión de las mejores categorías que hay en el mundo, tratar de ser campeón y ganar las 500 millas de Indianápolis y luego ya que se logró el objetivo, dar el movimiento a la Fórmula Uno y tratar de hacer una carrera fuerte.

¿Hay algo qué a Patricio O’Ward le esté faltando en este momento, profesionalmente hablando?

— La verdad que todo lo que he soñado se ha ido dando y el siguiente sueño que traigo es llegar a la Fórmula Uno, ganar carreras poder ser campeón y otro sueño como te decía es poder ganar las 500 millas de Indianápolis y ser campeón en la Indy Car.

Me faltan dos competencias y basadas en esas dos veremos que seguirá en nuestro futuro. Es un deporte que tiene muchas más altas que bajas y pues el apoyo que siempre me mandan pues vale mucho para mí.