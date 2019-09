La brutal tacleada que sufrió Allen Hurns de los Dolphins

El duelo entre los Dolphins de Miami y los Cowboys de Dallas acaparó las miradas de entre todos los encuentros de la semana 3 de la NFL después del golpe recibió Allen Hurns por parte de Jeff Heath.

Durante el primer cuarto, el receptor de los Dolphins se preparaba para recibir el ovoide pero el safety de los Cowboys lo tacleó de frente, dejándolo noqueado.

🚨¡IMÁGENES NO APTAS PARA GENTE SENSIBLE!🚨#NFLxFOX El impresionante choque de Heath con Hurns, que dejó fuera de combate al receptor de los Dolphins @FOXImpactoNFL pic.twitter.com/x4Wj21x8I5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 22, 2019

Hurns ya no pudo continuar jugado y muchos criticaron que la jugada de Heath no fuera sancionada debido al contacto que hubo entre cascos, pero no hubo intención del defensor de golpear al rival en la cabeza.

Allen Hurns se encuentra fuera de peligro pero ahora deberá superar el protocolo de contusiones de la NFL para poder volver a jugar.