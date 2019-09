América sufre tres bajas de cara al duelo con los Bravos

El entrenador del América, Miguel Herrera, anunció las bajas de los defensas Bruno Valdez y Paul Aguilar y la del centrocampista Guido Rodríguez para el partido de este miércoles contra el Juárez, de la jornada 11 del Apertura 2019.

"Lo de Bruno Valdez es por cansancio, estará para el sábado en el clásico con Chivas; Guido Rodríguez tuvo una infección estomacal que le causó fiebre y Paul Aguilar es por decisión táctica, así que no vamos a arriesgar a nadie a que se lesione", señaló el estratega.

A pesar de las ausencias, Herrera, campeón con el América en el 2013 y 2018, estableció que cuenta con un equipo vasto para solventar los compromisos del torneo y confía en los jugadores que tendrán actividad.

"El equipo está completo, más que antes. Aunque tenemos ausencias puedo contar con Rubén González o Federico Viñas, además ya recuperamos a los que estaban lesionados como Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti y Henry Martin, así que en realidad nos fortalecimos", señaló.

En la visita a Ciudad Juárez, Herrera señaló que no escatimarán esfuerzos para ganar a un equipo recién ascendido, sobre todo porque hace un mes que el América no gana en la liga.

"Hemos perdido puntos en casa y ahora la obligación es obtenerlos como visitante. La de Juárez es una cancha complicada más allá de ser un equipo nuevo en Primera División, por eso vamos con todo a buscar el triunfo. Mi equipo está sólido y con el interés de andar en el camino de sacar puntos que nos mantengan arriba", reconoció.

Después de este compromiso ante Juárez, el América tendrá en puerta el clásico de temporada ante el Guadalajara, el duelo más importante para las Águilas en el torneo.

Al referirse al estratega de las Chivas, Tomás Boy, el entrenador del América aseguró que aún le falta crecer.

"Como jugador fue uno de los más grandes, pero como entrenador todavía no es lo que muchos piensan porque no ha ganado títulos y para la prensa y los aficionados levantar la copa marca a un estratega. Tanto Tomás Boy como yo somos tipos frontales, así que no pasa nada con lo que digo, habrá tiempo de vernos las caras en el clásico", concluyó.