Mauricio López, el mexicano que piensa retirarse por no recibir apoyo para ir al Mundial

Ricardo Mauricio López apenas vive sus primeros logros como seleccionado mexicano de frontón y ya piensa en retirarse a los 19 años, pues al igual que otros 11 deportistas no cuenta con los recursos suficientes para asistir al Mundial que se realizará del 29 de septiembre al 5 de octubre en Tenrife, España.

¿Cómo fue que les negaron el recurso para asistir al Mundial?

–Para poder formar parte de la Selección Frontón no fue nada fácil porque las competencias no fueron en lugares cercanos, fueron distintas sedes para clasificar y ya dentro de la selección nos trajeron con puras vueltas, que nos avisaban, mañana y cosas así. El lunes 16 de seotiembre nos dieron la noticia de que no nos iban a apoyar con nada. No nos dieron ninguna explicación lógica. Sólo nos dijeron que Conade no nos quería dar el recurso y que la Federación mexicana de Frontón no contaba con el recurso y el que quiera asistir lo hiciera por su propios medios.

¿Para competir por el boleto al Mundial sí recibieron apoyo federativo?

–No de ninguna manera, todos los gatos corrían por nuestra cuenta. A los procesos se inscribían bastantes participantes. Cada quien iba como podía. Yo que soy de Oaxaca me queda todo muy lejos. El primero fue en Veracruz, el segundo en Monterrey, fue mucho gasto y el último aquí en la Ciudad de México y todos esos tornos corroían por nuestra cuenta.

¿Cuántos deportistas se quedaron sin apoyo económico?

–Somos 12 seleccionados. seis hombres y seis mujeres de los cuales cuatro niñas son parejas de frontenis y dos individual de paleta goma. Yo formo parte de la selección paleta goma individual. Más el director técnico y el entrenador, a quien también le negaron su apoyo y él no cuenta con recursos para ir, entonces no tenemos a quien nos apoye o nos dé las indicaciones.

¿Cuánto necesitan para asistir a Tenerife, España?

–Por deportista se necesitan de 45 a 50 mil pesos, por lo mismo e que ya se aproximan las fechas los vuelos están muy caros. El Mundial es del 29 septiembre al 5 de octubre. Nosotros nos pensamos ir el 27 y regresarnos el 6 de octubre”.

Como deportista profesional, ¿qué enseñanza te deja esta situación?

–Desalienta mucho, te hace abrir un poco más los ojos. En México del deporte no se puede vivir, uno que más quisiera, que tener una entrada fija de dinero para poder sobresalir, pero pues aquí en México la verdad no. No podemos vivir de esto, así que ni modo a estudiar y a dedicarnos a una profesión. Yo creo que después del Mundial, así como van las cosas, estoy pensando retirarme como profesional y ya nada más dejarlo como un hobbie.

¿Qué le pedirías a la Conade o a la Federación de Frontón?

–Pues que voltee a vernos, que no descuide lo que tiene, ya que no es nada fácil el camino para conformar una selección. Vamos a representar no solo a nosotros, sino a todo el país. Quisiéramos tener más apoyo, ya que así es difícil asistir a este tipo de eventos. Más que nada te abre los ojos, te desanimas porque podemos ver que no hay apoyo de ninguna institución y como deportista desalienta y desanima un poco.

Ficha

Mauricio López

Frontón: Pelota Goma

19 años

Estudia Tercer Semestre Carrera en Terapia Física en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

DATO

45

mil pesos, es lo mínimo que necesita para asistir al Mundial