Rafael Baca rompe el silencio y explica por qué no jugaba con Caixinha

Rafael Baca, mediocampista de Cruz Azul reveló que el ex técnico cementero, Pedro Caixinha le dijo que iba a ser difícil que tuviera continuidad bajo su mando en el presente torneo, por lo que tuvo que esperar 8 jornadas para entrar en acción, ahora con Robert Dante Siboldi.

“Si el entrenador no tiene confianza en el futbolista es difícil jugar. Al inicio de la temporada entré a hablar con él (Caixinha) y le pregunté qué posición tenía en su cuadro; me dijo que era difícil que tuviera minutos. Para mí no era algo nuevo, creo que el torneo antepasado terminé jugando hasta la jornada siete, ocho. Yo sabía lo que me esperaba. Yo pedía jugar con la Sub-20 para estar en ritmo”, apuntó el mediocampista.

En Cruz Azul aceptan que conquistar la Liga MX es la máxima ilusión, aunque van paso a paso en busca de lograrlo, dijo el mediocampista Rafael Baca, quien aseguró que al momento van por el camino correcto.

“La realidad es que sí, la Liga es el objetivo número uno, en todos los jugadores esa es la meta, obviamente que hay un camino que debes caminar para poder llegar a ese logro y el equipo trabaja para eso, llevo cinco años aquí y no hay mayor ilusión que poder ganar la Liga”, dijo.

En rueda de prensa en las instalaciones de La Noria, el jugador espera que pronto puedan cumplir esa meta, él en lo particular para dedicarlo a su familia y en espera de que el sacrificio hecho valga la pena, él ahora con la titularidad tras la llegada del técnico Robert Dante Siboldi.

Y aunque aceptó que han tenido poco tiempo para adaptarse al estilo de juego que pretende el estratega, aseveró que en los primeros partidos con el uruguayo van encontrando la idea futbolística que pretende.

“Robert llegó en un momento donde el tiempo para trabajar ha sido poco (por jornadas de media semana y Leagues Cup), creo que el equipo lo ha hecho bien tomando en cuenta que hemos intentando adaptarnos a su estilo, con trabajo y tiempo el equipo se ha visto mejor”.