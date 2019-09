Miguel Herrera revela que Decio de María lloró cuando lo despidió del Tri

A cuatro años de haber quedado fuera de la Selección mexicana, Miguel Herrera, actual técnico del América, recapituló algunos momentos que vivió en 2015, año en que fue cesado del banquillo Tricolor, luego del incidente que tuvo con Christian Martinoli tras la Copa Oro de aquel año.

El estratega mexicano aseguró que Decio de María, ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol, no pudo contener el llanto, al avisarle que sería quitado del puesto. "Entró una llamada y me dijo que ya no había vuelta, que estaba fuera. Nos quedamos todos fríos, hasta se puso a llorar, Decio siempre fue muy sentimental. Nos dimos la mano, y le dije que él no había tenido la culpa, la tuve yo, tú no tomaste esta decisión, te obligaron, no pasa nada", aseguró el Piojo a TUDN.

Asimismo, Herrera reveló que tiempo antes del incidente, intentó solucionar las cosas con Martinoli, incluso le habría solicitado a Luis García que hablara con él para que se fueran a comer y platicar, pero nunca obtuvo respuesta.

"Traté de prevenir y platicar con la persona que tuve en incidente. Es más con su compadre hablé (Luis García), le dije que si quiere comemos y nos sentamos, pero no hubo respuesta. Llegó el mal momento, en el momento menos indicado, donde no estaba yo pensando", sentenció.

Miguel Herrera dirigió a la Selección mexicana de 2013 a 2015, llevando las riendas del Tri durante la Copa del Mundo de 2014, donde quedaron eliminados en octavos de final. Y fue en 2015, cuando se coronó en la Copa Oro, al vencer a Jamaica en la final.

