El 'Piojo' calienta el Clásico: Boy no ha ganado títulos'

El Clásico Nacional que disputarán Chivas y América el próximo sábado comienza a calentarse. Fue el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, quien se encargó de encender los ánimos al realizar declaraciones en contra del entrenador del Guadalajara, Tomás Boy. El “Piojo” le recordó que, tras 30 años de trayectoria en el banquillo, el “Jefe” no ha podido ganar un solo título.

“Tomás me parece un tipo como yo: muy frontal, decimos lo que sentimos. Ahora sí que no tenemos pelos en la lengua y lo soltamos. Me parece una buena persona, pero en su cabeza no ha separado al jugador del técnico. Fue un extraordinario jugador, creo que lo podría poner en el top 5 de futbolistas mexicanos que yo he podido ver. Pero no es un fuera de serie como técnico, le ha ido de regular a bien”, explicó.

“No ha destacado, no ha ganado todavía un título, me parece que eso te marca como técnico, eso sí te marca que estés ahí constantemente, que no ganes y no ganes. Si no pregúntenle a Romano que ha perdido cinco finales y no tiene chamba. Creo que son las cosas que un técnico destaca: el ser confiable, ganar títulos que eso a cualquier persona le da un escalón más. Ahí a Tomás le falta en ese sentido sacarse al jugador de su cabeza y convertirse en técnico”, criticó Miguel Herrera.

Hace poco tiempo, Tomás Boy declaró que América no le ganaría “jamás” un Clásico mientras él dirigiera a Chivas. La respuesta de Miguel Herrera llegó ya. El técnico del América se mostró respetuoso ante la calidad de su adversario del próximo sábado en el Estadio Azteca y dijo que justo ahí, en la cancha, es donde el “Jefe” deberá respaldar lo que aseguró ante las cámaras.

“Capacidad la debe tener, ha hecho papeles muy buenos con algunos equipos y sin duda alguna es un técnico muy capaz. Tiene un muy buen equipo porque mucha gente dice que Chivas no está bien armado, pero está muy bien armado, tiene buenos jugadores, tiene compromiso con jugadores de gran calidad, es un equipo rápido, liguerito, entonces me parece que será un muy buen partido”, señaló.

“De eso a que no le vas a ganar, bueno, pues hay que jugarlos. Los partidos antes de hablar hay que jugarlos, yo digo que va a ser un muy buen partido, disputado claro porque los Clásicos son disputados, obviamente quién va a ganar, yo tengo que decir que el América”, concluyó el técnico del América, Miguel Herrera.