Afición de Cruz Azul abandona al equipo en el Azteca

El Estadio Azteca vio una muy pobre entrada para el duelo entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, el cual corresponde a la jornada 11 del torneo Apertura 2019.

Y no es para menos, pues los resultados de La Máquina no han sido los esperados en el presente certamen, ya que desde la quinta fecha no conocen el triunfo, luego de vencer 3-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, aunado a los problemas directivos que sostuvieron semanas pasadas, tras la salida de Ricardo Peláez.

Foto tomada: MEXSPORT

Cabe señalar que la lluvia nuevamente les hizo la maldad a los aficionados, circunstancia climatológica que también pudo reducir el número de aficionados que se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula, aunado al día entre semana y el horario, pues el encuentro comenzó a las 21:00 horas.

El conjunto cementero presumió por primera ocasión frente a su afición el trofeo de la Leagues Cup, el cual ganó al vencer a los Tigres de la UANL.

Foto tomada: MEXSPORT

