Broncos de Denver presentan cascos con arte huichol

Los Broncos de Denver y los Jaguars de Jacksonville celebran el Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos al diseñar dos cascos inspirados en el arte huichol.

Denver compartió en Twitter cómo lucen los cascos y señaló que se necesitaron alrededor de 29 mil cuentas y casi tres meses de trabajo para finalizarlos.

#JAXvsDEN meets #HispanicHeritageMonth 🤩

Over 29,000 beads were used for these Huichol helmets, which took around three months to make. pic.twitter.com/TVsRHmCBCu

— Denver Broncos (@Broncos) September 25, 2019