Tomás Boy asegura que en Chivas tiene las “maletas listas”

Una vez más, estalló el grito en la tribuna del Estadio Akron: “Fuera Boy, fuera Boy”. La afición no quiere más al entrenador. Y el “Jefe” sabe que su futuro podría definirse el próximo sábado, en el Clásico Nacional. Por eso, reconoce que, como cualquier técnico, siempre tiene las maletas listas para irse si así lo decide la directiva.

“No lo se, no creo que sea mi momento más delicado, he tenido momentos peores en otros equipos. En los resultados es malo, pero en desempeño me gusta, el equipo trabaja bien, ahora juega mucho mejor que muchos. Puede dominar a muchos adversarios y simplemente esto que sucede quiere decir que no estamos tan bien como pensé que podíamos estar en este momento. Así lo creo pero los entrenadores siempre estamos listos, con la maleta lista, ya sabemos que así es. Si me dedico a esto es por eso. Vamos a ver, yo creo mucho en este Guadalajara, perdónenme, puede suceder lo que sea, pero creo mucho en este equipo”, explicó el técnico.

Por ahora, no quiere vislumbrar el riesgo de que el Clásico Nacional pueda decidir su futuro, pero sabe que es una derrota lo pondrá en una situación sumamente complicada. “No sé, no pienso demasiado en eso… pero para contestar algunas inquietudes, puedo decir que todo es posible”, sentenció Tomás Boy.

Una vez más, la tribuna exigió su salida. “La afición puede expresarse como crea conveniente, así es. Evidentemente, cuando el resultado se voltea, se expresan de esta forma. No me molesta, ellos están ávidos de resultados y no voy a ver si es justo o injusto. Simplemente la afición así lo sienten. Puedo decirles que estoy trabajando durísimo para que esto cambie y creo que va a cambiar, pero cuando pasa esto quiere decir que tardara más tiempo. El equipo juega bien, es capaz de remontar, pero también de cometer errores. En la medida que dejemos de cometer estaremos mejor”, sentenció.

LE RESPONDE AL PIOJO

Por otra parte, Tomás Boy le respondió a Miguel Herrera, quien lo criticó por no tener títulos en 30 años como entrenador. “Lo de Miguel que cada quien diga lo que cera conveniente. Hace muchos años tuve un entrenador maravilloso, que se llamaba Claudio Lostanau que además fue un gran jugador. Me dijo que si quería ser entrenador me tenía que quitar de la alineación, porque nadie iba a jugar como yo”, señaló.

“Tener títulos es una cosa muy padre… yo tengo un título: una Súperliga, no Interliga. Qué padre que él tiene dos títulos, qué padre. Lo felicito, pero no puedo determinar si es un gran entrenador o no, pero es un entrenador que ha tenido éxito. Le deseo la mejor de las suertes y espero que… vamos a ver el sábado qué tal”, añadió.

Y se mantuvo en la postura de que no perderá un Clásico Nacional mientras dirija a Chivas. “Lo creo, sí lo creo con todo el respeto que merece América y su entrenador, su trayectoria, lo que sea. No creo que nos ganen. Lo pienso y creo en mis jugadores. Por supuesto que es favorito, en la tabla estamos muy abajo respecto al América. Ellos son favoritos, pero en un Clásico todo puede suceder y creo que va suceder a favor nuestro”, finalizó el “Jefe” Boy.