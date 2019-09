“Entré a Miss Bumbum porque quiero ser un ejemplo”: Rayane Laura Souza

La hermosa Rayane Laura Souza es una de las grandes favoritas para ganar el concurso Miss Bumbum World que se llevará a cabo en México este 30 de septiembre y eso es lo que quiere para impulsar su carrera como modelo y actriz.

Pero para poder lograr sus sueños le prometió a su padre estudiar una carrera y lo hizo en Bolivia donde se recibió como médico. Ahora desea servir como un ejemplo y demostrarle, sobre todo a las chicas, que todo se puede lograr. “Quiero ser un ejemplo para muchas chicas que estudian y trabajan para que vean que se puede hacer todo. Cuando recibí la invitación hablé con mi familia y pensé que si yo entraba a este concurso sería un ejemplo y por eso acepté”, mencionó Rayane de 25 años, que representará a Francia en el certamen.

Cortesía Rayane Laura Souza

¿Por qué te mudaste a vivir a Bolivia?

— Me llamo Rayane Souza, tengo 25 años, soy brasileña. Mis padres son brasileños y yo vivo en Bolivia, me gradué en Bolivia, estudié medicina. Ahora quiero hacer teatro, siempre me llamó la atención eso, actuar. Bolivia me gustó, aproveché y estudié medicina. Me costó trabajo pero terminé.

¿En qué te especializaste?

— Me encanta la estética, ayudar a personas que tienen alguna malformación en el aspecto de belleza. Siempre quise trabajar en eso, en dejar a las personas más bonitas porque eso ayuda a aquellos que pueden tener algunos trastornos. Quiero confesar que siempre quise hacer teatro pero no lo hice porque mi padre me dijo que tenía que estudiar primero y como ya soy médico, ahora quiero hacerlo.

Cortesía Rayane Laura Souza

¿Te costó trabajo estudiar y trabajar al mismo tiempo?

— Estudiaba mucho en la madrugada, leía muchos libros porque esa es una profesión muy seria, con muchas responsabilidades. Sólo así me daba tiempo de trabajar como modelo y a veces salía en la televisión. Mi trabajo me permitía ayudar a mi familia, a mis padres.

¿Cómo le haces para tener esa escultural figura?

— En realidad no mucho, me alimento muy bien, como de todo, no llevo dietas estrictas. Suelo ir al spa nada más. La verdad mi genética me ayuda mucho.

Cortesía Rayane Laura Souza

¿Cómo te enteraste de este concurso de Miss BumBum?

— En Brasil el Miss Bumbum es muy famoso. Supe que salió una de las chicas del concurso, la de Francia, por problemas personales. Hablaron conmigo para convencerme y acepté. Ahora me presentaré en México.

En caso de ganar, ¿cómo crees que cambiará tu vida, te volverás famosa?

— No es algo nuevo para mí, en Bolivia soy muy conocida y he trabajado en la tele. Estoy acostumbrada a las entrevistas, a las fotos, no me da miedo. Lo que si es nuevo para mí es ir a otro país como México y participar en este concurso tan grande.

¿Ya has estado en México?

— Claro, México es hermoso, la gente es sensible, amable, muy coquetos, como los brasileños.