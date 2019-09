Atlético vs Real. ¿Quién se llevará el derby madrileño?

Una edición más del Derby de Madrid se llevará a cabo mañana en el Wanda Metropolitano, donde los visitantes dirigidos por Zinedine Zidane llegan como líderes de LaLiga, seguidos por los locales, el uno contra el tres (en segundo está Real Sociedad por duelo directo ante Atlético de Madrid y diferencia de goles), quien gane asegura el liderato o lo

comparte, quien pierda se lleva consigo la vergüenza de la derrota.

Veamos cómo llega cada equipo.

ATLÉTICO DE MADRID

El cuadro de Simeone viene de ganarle al Mallorca de visitante, eso quizá podría darle ánimos suficientes para recibir al Real Madrid, en un duelo que será bastante parejo; sin embargo, últimamente no le ha ido tan bien en cuanto a resultados, ya que antes de eso, además de su empate con Juventus por Champions League, donde vino de atrás en casa, también sumo un empate y una derrota ante Celta de Vigo y Real Sociedad, respectivamente, por lo que el equipo que comanda "El Cholo" Simeone se ha ido desinflando poco a poco, ya que había iniciado LaLiga de manera perfecta, con tres victorias al hilo.

Entre sus puntos fuertes, podemos encontrar a Oblak, a quien en algún momento consideré el mejor arquero del mundo, no es espectacular pero sí efectivo, con una defensa que no sólo la semana los zagueros sino también el resto del equipo que en todo momento está mordiendo la marca, fiel al estilo de Simeone.

Será un partido donde Joao Félix al fin tiene una prueba en liga a nivel oficial, ya que los amistosos no cuentan y menos ahora que los merengues son líderes, contará también con Diego Costa, quien gracias a su perseverancia muchas veces le ha marcado al cuadro blanco, aunque pesará la baja por expulsión de Morata, quien solía ser buen revulsivo.

Al cuadro de Simeone lo puede lastimar si se duerme como lo hizo gran parte del duelo ante Real Sociedad, como lo hizo con Celta de Vigo en casa al cual ya no le pudo ganar, aunque después de eso descalabros al fin llegó la calma con la victoria ante Mallorca.

REAL MADRID

Después de que muchos medios le prestaran atención innecesaria a la goleada sufrida ante Atlético de Madrid en partido amistoso, de fichajes fallidos como Pogba, incluyendo una tibia y a veces fuerte intención por fichar a Neymar, hoy, los dirigidos por Zidane empieza a callar bocas, fijándose en la cima de la tabla después de que se hablaba de una crisis tras la goleada en el debut de Champions League ante PSG, en el que no dispararon a puerta.

No sólo las victorias ante Levante, Sevilla y Osasuna, siendo la segunda la más importante al momento, donde supo resistir los embates del cuadro sevillista y clavó el aguijón en el momento oportuno colocándose en ese momento, sólo por detrás de Athletic Club y hoy superándolo en la tabla; sino también porque ha encontrado en el perdón a unos jugadores y en sus reincorporaciones a sus mejores fichajes, tal es el caso de James Rodríguez, que si bien no ha sido constante en su magia con el balón, sí ha peleado cada balón con coraje, sin olvidar a Bale, que se ha convertido en un pilar importante del equipo junto con Benzema, actual Pichichi de LaLiga, ya no hablemos del siempre cumplidor Lucas Vázquez que se rompe el alma en cada pelota, de Rodrygo Goes que marcó en su debut al minuto y medio de haber debutado, o de Vinicius que por fin anotó después de tantos meses sin hacerlo y lesiones.

Posiblemente, el problema del Real Madrid sea en la defensa o en la portería, donde a veces Courtois comete cada pifia, pero de medio campo hacia adelante y a pesar de la escasez de jugadores en media cancha, el equipo de Zidane es fuerte, incluso Militao ya está siendo importante en la defensa.

Además, el cuadro de Zidane ya cuenta con Hazard, quien poco a poco irá tomando fuerza en el ataque, mientras Jovic parece ser buen revulsivo como nueve clavado, hay que recordar que contra Osasuna. incluso Areola fue titular en un cuadro alternativo y que muestra el poderío que está retomando el conjunto merengue.

CONCLUSIÓN

Será un duelo parejo con un Real Madrid más ofensivo de lo que acostumbraba Zidane en las tres Orejonas, con un Atlético qué hará valer su localía, un duelo en la cima, y por la misma, donde creo que Real Madrid puede sacar la victoria, pero será muy difícil en el campo del Atlético, pues las cosas no han ido bien últimamente en la casa del Atlético para los merengues.

PRONÓSTICO GURÚ: EMPATE

